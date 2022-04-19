Son dakika haber... Yasak aşk iddiasıyla öldürülüp cesedi parçalanan Süleyman Akbaba cinayeti davasında karar

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de eşi Nubar Aslan'la bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı iddiasıyla komşusu Süleyman Akbaba'yı öldürüp, cesedini 7 parçaya ayırdıktan sonra yol kenarına atan sanık Alpaslan Aslan ile cinayete yardım ettiği iddia edilen Nubar Aslan ve delilleri gizledikleri iddia edilen İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Alpaslan Aslan ve Nubar Aslan hazır bulundu.

''BU NAMUSLU İLE NAMUSSUZUN SAVAŞIDIR''

EŞİ KONUŞTU: BENİ KOMŞUYA GÖNDERİP CİNAYETİ İŞLEDİ

BİRİ 18 YIL, DİĞERİ 15 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Alpaslan Aslan'ın 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik uygulanarak 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Nubar Aslan'ın ise 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıl hapse mahkum edilmesine hükmetti. Mahkeme sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin ise beraat etmesine karar verdi.

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