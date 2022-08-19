Son dakika haber | Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı

Gelen son dakika haberine göre Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı Bebeğini kaçıran vicdansız baba, bebeğin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek çocuğu bırakıp kaçtı Manisa'nın Kula ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Vicdansız baba, eşini bıçaklayıp bebeğini kaçırdı, çok ağlayınca hastaneye bırakıp kaçtı

Bebeğini kaçıran vicdansız baba, bebeğin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek çocuğu bırakıp kaçtı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Afyon'da boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşinin yanına giderek bıçakla yaralayan ve henüz 5 aylık bebeğini kaçıran vicdansız baba, bebeğin çok ağlamasından dolayı Kula Devlet Hastanesi'ne gelerek çocuğu bırakıp kaçtı. Çocuğu bıraktıktan sonra bir anda ortadan kaybolan vicdansız babayı arama çalışmaları sürerken, minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Manisa'nın Kula Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 5 aylık Arel isimli bebeğini kucağına alarak yalınayak hastaneye gelen M.U.Ş. isimli vicdansız baba, bebeğinin çok ağladığını öne sürerek bebeği sağlık personellerine teslim edip ortadan kaydoldu. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personelleri temin ettikleri mamayla 5 aylık Arel bebeğin karnını doyururken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, bebeği hastaneye bırakan kişinin M.U.Ş. isimli şüpheli olduğu ve 07 APD 538 plakalı araçla bebeği bıraktıktan sonra ortadan kaybolduğunu tespit etti. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan emniyet güçleri, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan hemen sonra Uşak istikametine çıktığını saptadı.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp bebeğini kaçırmış

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın Afyon ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği alıp kaçtığını ve hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın yakalanması için Kula, Uşak ve Afyon emniyet ekipleri harekete geçti.

Sağlık personelleri minik Arel'e sahip çıktı

Vicdansız babanın bırakıp kaçtığı bebeğe ilk müdahalede bulunan Kula Devlet Hastanesi sağlık personelleri, temin ettikleri mamayla bebeğin karnını da doyurdu. Emniyet güçlerinin Afyon'daki yaralı annesine ulaştığı minik Arel, Kula Devlet Hastanesi'ne davet edilen annesine teslim edilecek.

Minik Arel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vicdansız babayı arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma da geniş çaplı olarak devam ediyor.