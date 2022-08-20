Rize'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 24 yaralı
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Gaziantep'te gerçekleşen 16 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından bir vahim kaza da Rize gerçekleşti. Güneysu ilçesinde turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.
Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu midibüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.
3'Ü AĞIR 24 YARALI
İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.
Kaynak: AA / Muhittin Sandıkçı - 3. Sayfa