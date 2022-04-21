İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Polis, şüpheli kadının peşinde - Haberler

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İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Polis, şüpheli kadının peşinde

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa temsilciliğine sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, binanın önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit ettiği kadının peşine düştü.

Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan TÜGVA Şubesi önünde sabah 05.30 sıralarında patlama yaşandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Polis, şüpheli kadının peşinde

EL YAPIMI BOMBA KULLANILMIŞ

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu belirledi.

İstanbul'da TÜGVA binasına bombalı saldırı! Polis, şüpheli kadının peşinde

TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sabah erken saatlerde bir kadının TÜGVA şubesi önüne gelerek el yapımı patlayıcı bıraktığını tespit etti. Polis patlamanın ardından kaçan kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan esnaf İbrahim Dönmez, "Sabah 5.30 civarında ben fırında malzemeleri pişiriyordum bir patlama oldu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Karşı ay ocağından arkadaşlar çıktı" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

bombalı saldırı, Gaziosmanpaşa, Patlama, TÜGVA, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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