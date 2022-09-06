Tokat'ta MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir'in makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı Başkan Özdemir hafif yaralı olarak atlatırken, MHP'li meclis üyesi yaralandı. Erbaa ilçesi Koçak Köy yolunda meydana gelen olayda, MHP'li Tanoba Belde Belediye Başkanı Vural Özdemir idaresindeki makam aracına ormanlık alandan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş edildi. BAŞKAN VE MECLİS ÜYESİ YARALANDI Silahlı saldırıda Tanoba Belediye Başkanı Vural Özdemir, cam kesiği sonucu kolundan yaralandı. Araçta yanında bulunan MHP İl Genel Meclis üyesi Ünal Ümay ise ateşli silah saldırısı sonucu kafa bölgesinden yaralandı. HAYATİ TEHLİKE YOK Başkan Özdemir, aracı ile yoluna devam ederek 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. Erbaa İsmet Paşa Mahallesi'nde yaralı Ünal Ümay sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tanoba Erbaa Tokat 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tokat'ta MHP'li belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.