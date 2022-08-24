Piknik faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi Şanlıurfa'da piknik faciasında boğularak hayatını kaybeden baba ve kızının ardından durumu ağır olan Mehmet Kahraman da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Piknik faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da piknik faciasında boğularak hayatını kaybeden baba ve kızının ardından durumu ağır olan Mehmet Kahraman da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yaptıkları sırada, sıcak havada bulanan Mehmet ile Esra Karaman kardeşler, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuklarını gören Serdar Karaman da suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla baba ve 2 çocuğu, sudan çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Serdal Karaman ile kızı Esra Karaman tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren Mehmet Karaman ise tedavisinin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi.

Üç gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Sudan çıkarıldıktan sonra durumu ağır olan Mehmet Karaman, önce Bozova Devlet Hastanesine ardından da Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi alınan Karaman, üç gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.