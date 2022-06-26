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Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest kaldı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest kaldı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 yaşındaki oğluna marketten süt aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Şakir Biçer'e çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü C.S. adli kontrolle serbest kaldı.

24 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde bölgede hurdacılık yapan Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi. Daha sonra Biçer, oğluna süt almak için yolun diğer tarafındaki markete gitti.

Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı. Biçer'in eşi ulaşamayınca da tanıdıkları arayarak durumu bildirdi. Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı. Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi. Şakir Biçer'in cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.

Oğluna süt alıp dönen babanın ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest

Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı. Şakir Biçer'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oğluna süt alıp dönen babanın ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest

Demirören Haber Ajansı / Veli Köken - 3. Sayfa

Çıplaklı Mahallesi Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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