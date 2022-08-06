Vicdanları sızlatan kare! Ailesi tarafından karton kutusunda ölüme terk edildi
Meksika'da sokak kenarında karton kutu içerisinde duran kadının, ailesi tarafından ölüme terk edildiğini öğrenenler büyük üzüntü yaşadı.
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Puebla şehrinde ailesi tarafından karton kutunun içine konularak sokağa terk edilen yaşlı kadın bulundu. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yaşlı kadının, kutunun içinde battaniyeye sarılı bir şekilde bırakıldığı ve yiyecek verilmediği için aç olduğu bildirildi.
SOSYAL HİZMETLERE TESLİM EDİLDİ
Çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine yaşlı kadın, sosyal hizmetlere teslime edildi. Yaşlı kadının neden terk edildiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa