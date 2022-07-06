Marketten hırsızlık yapan şahsın "Canım çekti, üzüm çaldım" sözleri yalan çıktı, aslında 5 kiloluk pirinç çalmış - Haberler

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Marketten hırsızlık yapan şahsın "Canım çekti, üzüm çaldım" sözleri yalan çıktı, aslında 5 kiloluk pirinç çalmış

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da bir marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs, 6 adet 5 kiloluk pirinç paketini çaldığı iddialarını yalanlayarak canı çektiği için üzüm çaldığını söyledi. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şahsın pirinç ve tüp çaldığını tespit etti.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki Y.Z.T.'ye ait markette meydana gelen olaya göre İstanbul'dan Samsun'a geldiği öğrenilen Cem Y. (33) gece marketin önündeki üzeri branda ile kapalı alandan pazar gecesi 4 piknik tüpü ile 1 adet büyük tüp ile pazartesi gecesi ise 6 adet her biri 5 kilo olan pirinç ve manav tezgahından da üzüm çaldı.

Marketten hırsızlık yapan şahsın 'Canım çekti, üzüm çaldım' sözleri yalan çıktı, aslında pirinç çaldığı ortaya çıktı

Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olayının saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiğini gördü. İş yeri sahibi hırsızın gündüz marketin önüne gelip baktığını görünce kamera kayıtlarından tanıyıp yakaladı ve polise teslim etti.

Marketten hırsızlık yapan şahsın 'Canım çekti, üzüm çaldım' sözleri yalan çıktı, aslında pirinç çaldığı ortaya çıktı

Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan Cem Y.'nin "Ben gece söz konusu markete gidip tezgahın altından yemek için 1 kilo üzüm aldım ve eve gittim. Ben canım çekti üzüm aldım. Çalınan 6 adet 5 kiloluk pirinç ile 2 adet büyük 4 adet küçük tüpü ben çalmadım" dediği öğrenildi.

Marketten hırsızlık yapan şahsın 'Canım çekti, üzüm çaldım' sözleri yalan çıktı, aslında pirinç çaldığı ortaya çıktı

Güvenlik kamerasında pirinçleri çalıp götürdüğü tespit edilen Cem Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Cem Y. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zafer Mahallesi İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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