Son dakika haberi! Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı

Küçükçekmece'de İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 14 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de İkitelli-Halkalı istikametinde İETT otobüsüyle birlikte 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ve kazaya karışan araçlar dronla görüntülendi.

Kaza Küçükçekmece'de İkitelli-Halkalı istikameti İkitelli Garajı önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İkitelli-Halkalı istikametinde Osman Güvenç yönetimindeki 34 TP 7930 plakalı bir İETT otobüsü kırmızı ışıkta duran 34 BVC 837 plakalı havalimanından yolcu getiren servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı önündeki 34 VH 9127 kargo aracına çarptı. O sırada yandan gelen 34 SN 9727 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kaza yerine ihbar üzerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği tek şeritten yönlendirdi. Kazada hafif yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan İETT ve servis aracında büyük çapta diğer araçlarda ise hafif çapta hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılınca trafik normale döndü.

Kazayı gören Caner Durak, "Kırmızı ışıkta araçlar durunca diğer araç duramadı peş peşe zincirleme kaza oldu. Yaralılar vardı. İETT'nin şoförü yaralıydı. Bir kaç bayan da -yaralanmıştı. Araçlar biraz süratliydi. Öndeki araçlar kırmızı ışıkta durunca diğerleri duramadı zincirleme kaza oldu" dedi.

Havalimanından yolcu getiren servis aracında görevli olan Celal Kartop, "İETT'nin şoförü uyumuş. Bir tane bizde yaralı var diğerleri İETT'deydi. İETT şoförü uyuyordu. Durumunu bilmiyoruz. Şuanda hastanede. Uyuduğu için kaza yaptı. Araçlar ışıklarda duruyordu. Belediye otobüsü zaten uyumuş. Zaten şeritten çıktığı belli direk bizimkine vurmada küçük araçlar olsa hepsini ezer geçerdi. Feci kaza oldu. Biz de şuanda bir sıkıntı yok sadece araçta biraz hasar var" şeklinde konuştu. Öte yandan kazaya karışan araçlar ve kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.