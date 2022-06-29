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Son dakika haber... Kozlu su ürünleri başkanı ölümden döndü, aracı hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Kozlu su ürünleri başkanı ölümden döndü, aracı hurdaya döndü

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Teoman Duralı Tünelleri mevkiinde, Kilimli Su Ürünleri Kooperatifine ait otomobil, Sahil Güvenlik'e ait resmi araca arkadan çarptı.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Teoman Duralı Tünelleri mevkiinde, Kilimli Su Ürünleri Kooperatifine ait otomobil, Sahil Güvenlik'e ait resmi araca arkadan çarptı. Kazada Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Harun Şahintürk ve yanında ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kilimli İlçesi, Teoman Duralı tünellerinde meydana geldi. İddiaya göre Kilimli Su Ürünleri Kooperatifine ait otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Sahil Güvenlik'e ait resmi araca arkadan çarptı. Kazada Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Harun Şahintürk ve yanında ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Harun Şahintürk ve yanında ismi öğrenilemeyen arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Teoman Duralı Zonguldak su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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