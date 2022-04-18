Son dakika haber | Kesilen cezaya kızdı, ekmek teknesini ateşe verdi

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde trafik polislerinin sepetli elektrikli bisiklete ceza yazmasını kabullenemeyen karton toplayıcısı, içerisinde kağıt bulunan bisikletini cadde ortasında ateşe vererek yaktı.

Bağlar ilçesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde karton toplayarak geçimini sağlamaya çalışan şahıs, trafik polislerinin uygulamasına takıldı.

CEZAYI KIZIP SEPETLİ BİSİKLETİNİ ATEŞE VERDİ

Burada polis ekiplerinin henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı aracına yazılan ceza tutarını kabullenemeyen şahıs, sepetli elektrikli bisikletini caddenin ortasında ateşe vererek tepki gösterdi.

EKMEK TEKNESİ KÜLE DÖNDÜ

Yanan sepetli elektrikli bisiklete polis ekipleri yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Alevler kontrol altına alınamayınca polis ekipleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın söndürüldü. Küle dönen sepetli elektrikli bisiklet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.