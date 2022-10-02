Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs bölgesinde açıklamalarda bulundu 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs bölgesinde açıklamalarda bulundu "Bölgede 60 terörist kaldı "12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu başlatıldı" :... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs bölgesinde açıklamalarda bulundu "Bölgede 60 terörist kaldı "12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu başlatıldı" : "2022 yılında ilkbahar-yaz Eren abluka operasyonlarında ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler; 98 terörist, 490 mağara, 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, 1050 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün, 30 güneş paneli ve 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi" Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu Jandarma 3. Sayfa Genel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son Dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs bölgesinde açıklamalarda bulundu - Haberler

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