Batman haber! Gercüş'te asfalt yüklü tır devrildi: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Batman habere göre Gercüş'te asfalt yüklü tır devrildi: 2 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde sıcak asfalt yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Gercüş'te asfalt yüklü tır devrildi: 2 yaralı BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde sıcak asfalt yüklü tırın devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Gercüş ilçesi ayrancı rampasında gece saatlerinde meydana geldi. Metin Öden idaresindeki 73 AAE 564 plakalı asfalt yüklü tır Mardin'in Midyat ilçesi istikametinden gelerek Gercüş ayrancı geçidi rampasından inerken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada tırda bulunan şoför Metin Ödenve Kadir Tokaysağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tonlarca asfalt yol kenarına döküldü. Yola dökülen asfalt ise itfaiye ekiplerince temizlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner Batman Gercüş 3. Sayfa Haberler

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