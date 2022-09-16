Kaç Ermeni askeri öldürüldü? Paşinyan'ın verdiği rakam, Aliyev'inkinin yarısı bile değil

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 12 Eylül gecesi başlayan çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 400 Ermeni askerin öldürüldüğü ifade edilirken, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği rakam ise kafaları karıştırdı. Paşinyan yaşanan çatışmalarda 135 Ermeni askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan ile sınırın Daskesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

ÇATIŞMALARIN BAŞINDA AZERBAYCAN ORDUSU 50 ŞEHİT VERDİ

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusunun 50 şehit verdiği duyurulmuş, daha sonra Azerbaycan Savunma Bakanlığının internet sitesinde güncellenen şehit listesinde 71 askerin ismine yer verilmişti.

ERMENİSTAN'A AĞIR MİSİLLEME

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

ATEŞKES KARARI ALINDI AMA...

İki ülkenin, 14 Eylül Çarşamba günü yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes kararı aldığı duyurulmuştu ancak çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

PAŞİNYAN'IN VERDİĞİ RAKAM, AZERBAYCAN'IN AÇIKLADIĞININ YARISI BİLE DEĞİL

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın askeri cephaneliği yok edildi. 53 muharebe pozisyonu ve çok sayıda komuta yüksekliği kontrol altına alındı. Zod bölgesindeki askeri birliği vurduk. 14 bin 500'den fazla mühimmat ele geçirildi. Yaklaşık 400 Ermeni askeri öldürüldü" ifadelerine yer verilirken bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın verdiği rakamlar ise kafaları karıştırdı. Paşinyan, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısının 135 olduğunu söyledi.