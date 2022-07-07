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Son dakika haber | E-5 Karayolu'nda otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: 5 Karayolu'nda otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü Zeytinburnu'nda E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki araç şerit değiştirdiği esnada motosiklet sürücüsüne çarptı.

E-5 Karayolu'nda otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda E-5 Karayolu üzerinde seyir halindeki araç şerit değiştirdiği esnada motosiklet sürücüsüne çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde E-5 karayolu Zeytinburnu mevki, Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre 34 CHG 503 plakalı aracın sürücüsü Tolga Temiz, şerit değiştirdiği esnada sağ tarafında bulunan 16 KNR 83 plakalı motosiklet sürücüsü Osman Çetintaş'a çarptı. Kaza sonucu yol kenarına savrulan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kazaya karışan motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken ekipler kazanın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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