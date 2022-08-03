Çorum haber | Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı

Çorum'un Dodurga ilçesine bir köyde çıkan ve 2 evin kül olduğu yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yangın sırasında köyde bulunan yangın hidrantlarının çalışmadığı iddia edildi.

Olay, gece saatlerinde Çorum'un Dodurga ilçesine bağlı Tekke köyde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Ünal'a ait evde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek Hüseyin ve Fatma Gökdemir çiftinin yaşadığı eve de sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, kendi imkanları ile de yangına müdahale ettiler. Köy sakinlerinin müdahalesi ile Sultan Kunduz, Hüseyin Gökdemir ile eşi Fatma Gökdemir alevlerin arasından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine Dodurga Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelerek yangına müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 91 yaşındaki Ayşe Ünal hayatını kaybederken dumandan etkilenen kızı Sultan Kunduz'a sağlık ekipleri müdahale etti.

"ÇATI TAMAMEN TUTUŞMUŞTU İÇERİYE KİM GİRSE YANMAYA MAHKUM OLACAKTI"

Yangını ilk fark eden köy sakinlerinden Mehmet Başar, duyduğu çığlıklar üzerine evinden dışarı çıktığını belirterek; "Gece 01.10 gece bir sese uyandım. Ev sahibi bağırıyor, çığlıklar atıyordu. Ben de dışarı çıktım. Sokak, sokak bağırarak diğer komşuların gelmesini sağlamaya çalıştım. Köyün suyunu açması için muhtarı aradım peşinden hemen itfaiyeyi aradım. İlk başta vefat eden teyzemizin kızını camda gördük. Camı kürekle kırarak önce onu çıkardık. Çatı tamamen tutuşmuştu, içeriye kim girse yanmaya mahkum olacaktı. Yapacak bir şey kalmayınca söndürmeye, soğutmaya devam ettik. Köyün kendi imkanları ile ilaçlı motor pompaları ile müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye geldikten sonra da söndürme çalışmalarına devam ettik" dedi.

YANGIN HİDRANT SİSTEMİ İLE İLGİLİ İDDİA

Köy sakinleri yangının hızla yayılmasını evde bulunan çok sayıda tüpün patlamasından kaynaklandığını belirtirken, köylerinde birçok sokakta ve yanan eve yakın bir konumda kurulu olan yangın hidrant sisteminin köy muhtarlığı tarafından körlendiğini, bu sebepten de kullanamadıklarını iddia etti.

Evlerinde bulunan çeşmelerden su akmadığı için yangına ilk müdahaleyi su deposundan gelen su ile söndürmeye çalıştıklarını belirten köy sakinleri, ikinci kez su almaya gittiklerinde ise su deposunun kilitli olduğunu iddia etti.

Yangında hayatını kaybeden 91 yaşındaki Ayşe Ünal'ın cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'ne ait cenaze aracıyla morgdan alınarak köyüne getirildi. Yanan evinin önünde helallik alınmasının ardından Ünal'ın cenazesi Mehmet Dede Türbesi Mezarlığında defnedildi.

İki evin tamamen kül olduğu yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

(İsmail Kabakdere - İlkay Sever - İHA)