Bağlantı demirlerini kestiği asansörün altında kalan hurdacı feci şekilde can verdi

İZMİR (DHA) - Bornova ilçesinin Gediz Caddesi'nde hurdacılık yapan Tarık Ergön, iki arkadaşıyla birlikte kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 8 katlı boş apartmana girdi. İddiaya göre asansör kabininin bağlantı demirlerini kesen Ergön'ün üzerine asansör düştü.

ASANSÖRÜN ALTINDA KALDI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AKS 110, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. AKS 110 ve itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Ergön'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINACAK

Tarık Ergön'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ergön'ün arkadaşları S.E. ve G.E., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.