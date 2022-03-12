Bağlantı demirlerini kestiği asansörün altında kalan hurdacı feci şekilde can verdi - Haberler

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Bağlantı demirlerini kestiği asansörün altında kalan hurdacı feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de demir toplamak için terk edilmiş 8 katlı bir apartmana giren 28 yaşındaki hurdacı, bağlantı demirlerini kestiği asansör kabininin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

İZMİR (DHA) - Bornova ilçesinin Gediz Caddesi'nde hurdacılık yapan Tarık Ergön, iki arkadaşıyla birlikte kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 8 katlı boş apartmana girdi. İddiaya göre asansör kabininin bağlantı demirlerini kesen Ergön'ün üzerine asansör düştü.

Bağlantı demirleri kestiği asansörün altında kalan hurdacı feci şekilde can verdi

ASANSÖRÜN ALTINDA KALDI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AKS 110, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. AKS 110 ve itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Ergön'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bağlantı demirleri kestiği asansörün altında kalan hurdacı feci şekilde can verdi

ARKADAŞLARININ İFADELERİ ALINACAK

Tarık Ergön'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ergön'ün arkadaşları S.E. ve G.E., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - 3. Sayfa

İtfaiye, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

Omurilik Sarmsağı :

Her hırsızın başına asansör düşsün. Amin :D

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