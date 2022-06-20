Korsan takside kanlı infaz! Arka koltukta oturan şahıs, sırtından vurularak öldürüldü

Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, dün saat 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki otomobil, trafik ışıklarında durdu. Bir arkasında bulunan araçtan inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AĞIR YARALI ŞAHIS HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

100 lira karşılığında korsan taksiye binen ve saldırı sonucu yaralanan Oğuz Bora Tunç olayın yaşandığı yerde bulunan özel hastaneye kaldırılmış, Tunç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 46 yaşındaki adamı hastaneye getiren ve korsan taksi sürücüsü olduğunu söyleyen Yusuf E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra geldikleri araçla kaçan 14 suç kaydı olan Doğuş D., 6 suç kaydı olan Arda D., Özkan K. ve F.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERALAR TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINDI

Cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir araçtan inerek hedef aldıkları beyaz otomobile doğru koşan 3 kişiden 2'sinin ateş açtıkları görülüyor. Ardından saldırganların geldikleri araca binerek kaçtıkları da görüntülerde yer alıyor.

ÖNCE VURDULAR, SONRA HASTANE ETRAFINDA TUR ATTILAR

100 lira karşılığında korsan taksiye bindiği öğrenilen Tunç, saldırının ardından hastaneye sürücü Yusuf E. tarafından götürüldü. Sürücü Yusuf E. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, saldırganlardan Arda D.'nin hastane çevresinde tur attığı ve Tunç'un ölüp ölmediğini öğrenmeye çalıştığı iddia edildi. Öte yandan saldırıda kullanılan araç ise, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Mahir Sokak üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

"ETRAFTA KİMSE YOKTU"

Olayla ilgili konuşan esnaf İzzet Saygın, "Olay sırasında ben camiye namaz kılmaya gitmiştim. Geldiğimde polis ve olay yeri inceleme ekipleri vardı. Etrafa sorduğumda arkadaşlarım 'Burada bir silahlı olmuş.' dedi. Etrafta kimse yoktu. Sadece polisler olay yeri inceleme çalışmasını yaptılar ve gittiler. Şahıslar kaçmışlar, o arada polis onları yakalamamış. Sonradan bir kişinin öldüğünü internetten duyduk" dedi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa