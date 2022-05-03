Son dakika haber | Alkollü sürücü polise sarılarak bayramlaştı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araca çarpan alkollü sürücü, trafik polisine sarılarak bayramlaştı. Cezai işlem uygulanan sürücü Hasan Ş.(52), "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk yakalandık" dedi.

Olay Hamidiye mahallesi İskan sokakta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan sürücü Hasan Ş., park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu olay yerine Trafik ekipleri, sürücünün alkol testini yaptılar. Yapılan testte sürücünün 2.56 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü Hasan Ş.(52), "Nereden kaçarız, onun hesabını yaparken vurduk yakalandık" dedi.

Polise sarılıp bayramlaştı

Trafik polisine sarılarak bayramlaşan sürücü, "Benim memurum böyle olacak işte" dedi.

Ceza makbuzlarını sırayla imzalayan sürücü, çok imza attığını eleştirerek, "Tapuyu mu vereceğiz" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa