18 yaşındaki Yasemin, elleri bağlanıp boğazı kesilerek öldürüldü

Sırrın Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda 2 yıllık evli Yasemin El Salih'e ulaşamayan yakınları eve geldi. Kapıyı açan olmayınca şüphelenen yakınları babasından temin ettikleri anahtarla içeri girdi.

ELLERİNİ İPLE BAĞLAYIP BOĞAZINI KESMİŞLER

El Salih'i kanlar içinde yerde yatarken bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi elleri iple bağlı, boğazı kesildiği belirlenen Yasemin El Salih'in öldüğünü tespit etti.

EŞİ, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haber verilince eve gelen eşi Ahmet El Salih, sabah işe gittiğini, gelen telefonla da eşinin öldüğünü öğrendiğini belirterek gözyaşlarına boğuldu. Yasemin El Salih'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden gelen kareler;