Çıktıkları tatil, sonları oldu! Bariyerlere çarpıp dümdüz olan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'te geçirdikleri tatillerini Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da karşı şeride geçerek devrildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30), Berkay Deniz (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Çevirgen ile Serhat Acar'da (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişiler ise cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'te geçirdikleri tatillerini Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.