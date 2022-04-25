Aniden yola fırlayan 2 yaşındaki çocuk, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
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Antalya'da aniden yola fırlayarak minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
Manavgat ilçesinde dün apartman önünde oynayan 2 yaşındaki çocuk, aniden yola fırlayınca V.Ç.'nin kullandığı minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri olay yerine gelmeden yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılan minik çocuk, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi morga konuldu. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü V.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bir apartmanın önünden koşarak çıkan çocuğun, yolda seyir halindeki minibüsün tamponuna çarparak aracın altında kalış anı görüntülere yansıdı. Minik Küçük çocuğun bedeninin, yakınları tarafından minibüsün altından çıkarılarak hastaneye götürülüşü de görüntülerde yer aldı.