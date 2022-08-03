Eski eşi ve yanındaki şahsı öldüren polis memuru, mahkemede konuştu: Pişmanım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski eşi ve yanındaki şahsı öldüren polis memuru, mahkemede konuştu: Pişmanım

Eski eşi ve yanındaki şahsı öldüren polis memuru, mahkemede konuştu: Pişmanım

Bursa'da, eski eşi Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen genç kızın ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası istendi. Bilal Ağır savcılıktaki ifadesinde, "Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

 - Güncelleme:

Polis memuru Bilal Ağır (52) geçtiğimiz şubat ayında bir otopark girişinde, 2 yıl ayrı yaşadıktan sonra 2 ay önce boşandığı, kendisiyle aynı soyadı taşıyan okul müdürü Yasemin Ağır'ın (45) kullandığı otomobili, önünü keserek durdurdu. Bilal Ağır, tartıştığı Yasemin Ağır ile yanındaki Yahya Aydın'ı (48) araçtan indirip dövdükten sonra, tabancası ile kurşun yağdırdı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda Yasemin Ağır ve Yahya Aydın ağır, yoldan geçerken kurşun isabet eden Şeyma Ü. (17) ise hafif yaralandı. Yaralılardan 1 çocuk annesi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın, hastanede yaşamını yitirdi.

Eski eşi ve yanındaki şahsı öldüren polis memuru, mahkemede konuştu: Pişmanım

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik. Kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

Eski eşi ve yanındaki şahsı öldüren polis memuru, mahkemede konuştu: Pişmanım

Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede; tutuklu sanık Bilal Ağır'ın, Yasemin Ağır'ı 'boşandığı eşi kasten öldürmek', Yahya Aydın'ı da 'tasarlayarak adam öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Şeyma Ü.'yü yaraladığı için de 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Bilal Ağır, iddianamenin nöbetçi mahkemece kabul edilmesinin ardından ağır ceza mahkemesinde yargılanmaya başlayacak.

Eski eşi ve yanındaki şahsı öldüren polis memuru, mahkemede konuştu: Pişmanım

Demirören Haber Ajansı / Halil Özçoban - 3. Sayfa

Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title