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Son dakika! Denizli'de aranan 67 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Denizli'de aranan 67 şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri... Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 102 farklı adres kontrol edildi.

Denizli'de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 102 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 22 bin 906 kişi sorgulanırken aranması olan 67 şahıs tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen denetimler 8 ile 17 Temmuz 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 84 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 22 bin 906 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen toplam 14 kişiye kumar oynamaktan 25 bin 466 TL idari para cezası uygulandı. İçkili eğlence mekanında 3 kadının konsomasyon yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. Bir işyerinin canlı müzik belgesi olmadığı halde yayın yaptığı tespit edilerek idari işlem uygulandı. Bir apartta ise meydana gelen fuhuş olayında 2 kişiye toplam 5 bin 841 TL idari para cezası uygulandı.

67 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 67 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 7 adet tabanca, 21 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği, 1 adet bıçak, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, kumar oyununda kullanılan 5 bin 155 TL ve malzemeler ele geçirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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