Beyoğlu'nda sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli yakalandı! İfadesinde her şeyi itiraf etti
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir kişiyi sokak ortasında silahla öldüren 22 yaşındaki şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. İfadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli, "Bana küfür etti. Kendime yediremedim. Yanıma silahı alarak geri döndüm. Rastgele ateş ettim." diye konuştu.
Beyoğlu'nda 20 Haziran saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda işyerinin önünde oturan Hakan Yarımay, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçtı.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada yapılan çalışmalarda cinayeti Berk Emir Ö.'nün işlediği tespit edildi. Daha önceden 7 ayrı suçtan suç kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. Balat'ta tespit edilen adrese yapılan baskında Berk Emir Ö. gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada içerisinin adeta bir silah imalathanesine çevrildiği tespit edildi. Ele geçen malzemeler arasında şarjöler, silah yayları, silah namluları, sürgü mekanizmaları ve silah yapımında kullanılan torna malzemeleri var. Şüphelinin evinde kuru sıkı silahların namlularının değiştirilerek gerçek silah haline getirildiği belirtildi.
Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli Berk Emir Ö. "Bana küfür etti. Kendime yediremedim. Yanıma silahı alarak geri döndüm. Rastgele ateş ettim." dediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Berk Emir Ö. ile ona yardım ve yataklık yaptığı için gözaltına alınan Zafer T. adliyeye sevk edildi.