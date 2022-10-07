Gaziantep'te kan donduran olay! 2 aylık bebeği bıçaklayarak öldürdüler

Gaziantep'te iki aylık erkek bebek annesiyle bulunduğu evde bıçaklanarak öldürülürken, annesi ise yaralı halde bulundu. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba göz yaşı döktü. Olayın zanlı yada zanlılarını bulmak için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te baba işteyken evde bulunan anne Nazlı Şekeroğlu (27) ve 2 aylık bebeği Mustafa Şekeroğlu'ndan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

BIÇAKLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler, evde bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü, anne Nazlı Şekeroğlu'nun ise yaralı olduğunu belirledi. Olay sonrası yaralı anne sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise evin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evin içerisinde delil topladı.

BABA AYAKTA DURAMADI

Evde öldürülen bebeğin cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmaları sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze evden çıkarılırken ayakta durmakta güçlük çeken baba ile diğer yakınları göz yaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.