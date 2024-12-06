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Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

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Beşiktaş'ta restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada Şef Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

İstanbul'da Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde 21 Mayıs 2022'de Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görülen davada karar belli oldu.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

ŞEF SOMER SİVRİOĞLU'NA 5.5 YIL

Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi. Mahkeme heyeti, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatına karar verdi.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü belirtilmişti. Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.

Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası
Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıİbrahim Cicek:

Lan varya harbi komedi ülkesi adam sanki bilerek duvarı milletin üzerine yıkmış. Dışarda bir sürü suç işleyen insanlar var ortalarda dolaşıyor ne adalet ama :))

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Somer Şef cezaevine girerse orada mahkumlara yemek yapar ona göre not alır.

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Haber YorumlarıMustafa Ozdil:

acur basar parayı içerinin havasını bile almadan çıkar zaten. malesef para ile adalet yönlendirilebiliyor ülkede :)

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

hodri meydaN GARİBAN yapsaydı cezaevine girmişti bu girmez

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Haber YorumlarıHamit Yıldız:

O kadar rahat ki ölen öldüğüyle kalacak yatarım yok dercesine. . "Zengin zengindir bre, sırtı gelirmi yere. Olan yine fakire oluyor yalan değil."

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Haber YorumlarıKenan Bey:

bu adamı hapse atacak yürek varmı bizim adalette

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Avukatlar hingir hingir gülüyorlar 5.5 yıl az geldi herhalde

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Haber YorumlarıÖmer:

Atın içeriye fazla yemiş, biraz kilo versin.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İstinaf olmadı Yargıtay aşamaları var. Bozulur karar...

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Adnanın eski müritlerinden fb başkanı acun kurtarır bişey olmaz

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