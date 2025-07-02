Somali'de Ugandalı Askeri Helikopterin Düşmesi: Can Kaybı 5'e Yükseldi

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Somali'nin Mogadişu kentinde Afrika Birliği Barış Gücü misyonu kapsamında görev yapan Ugandalı bir askeri helikopter düştü. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıkarken, 3 kişinin ağır yaralı olarak kurtulduğu bildirildi.

Somali'de Afrika Birliği Barış Gücü misyonu çerçevesinde görev yapan Uganda askeri helikopterinin başkent Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'nda düştüğü kazada can kaybı 5'e yükseldi.

Somali'de Afrika Birliği Barış Gücü misyonu çerçevesinde görev yapan Uganda askeri helikopterinin düştüğü kazada can kaybı arttı. Uganda Askeri Sözcüsü Felix Kulayigye, başkent Mogadişu'daki Aden Adde Havalimanı'nda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi. Kazanın etkisiyle helikopterde bulunan mühimmatın patladığını belirten Kulayigye, askeri helikopterdeki 8 kişiden 3'ünün sağ kurtulduğunu, ancak ağır yaralarının ve yanıklarının olduğunu aktardı.

Somali'nin Aşağı Şabelle bölgesindeki Balidogle Hava Üssü'nden havalanan helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Afrika Birliği'nin AUSSOM olarak bilinen barış gücü misyonu, Afrika Boynuzu ülkesinde yabancı birliklerin varlığına karşı çıkan eş-Şebab ile mücadelede Somali güçlerine destek veriyor. Misyonda Uganda ve Kenya gibi ülkelerden askerler de yer alıyor. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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