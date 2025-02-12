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Soma'da Araçlara Zarar Veren İki Çocuk Yakalandı

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Manisa'nın Soma ilçesinde, sönmüş kireç dökerek maddi hasar veren 14-15 yaşlarındaki iki çocuk, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Araç sahipleri, güvenlik kameralarıyla tespit edilen çocukların bir an önce yakalanmasını talep etmişti.

Manisa'nın Soma ilçesinde çok sayıda araç ve motosiklete sönmüş kireç dökerek maddi hasar veren iki çocuk, Soma Emniyet güçleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası yakalandı.

Soma Kurtuluş Mahallesi İkiz Sokak civarında bulunan araç ve motosikletlerin her birine maddi hasar veren 14-15 yaşlarındaki iki çocuk, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Yaklaşık 1 aydan beri aralıklarla İkiz Sokak'ta bulunan araç ve motosikletlerin üzerine sönmüş kireç tozu döken kişiler güvenlik kameralarınca belirlendi. Gerekli şikayetlerin yapıldığını dile getiren araç sahipleri, şahısların bir an önce yakalanmasını talep etmişlerdi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemeler ve araştırmalar sonrası olayları yapan iki çocuk tespit edilerek yakalandı. Emniyete götürülen iki çocuk, haklarında işlem başlatılarak ifadelerinin alınması için Soma Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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