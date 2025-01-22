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Şoke eden iddia! Yangın faciasında AFAD ekiplerinden konaklama ücreti talep etmişler

Şoke eden iddia! Yangın faciasında AFAD ekiplerinden konaklama ücreti talep etmişler
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Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili vahim bir iddia ortaya atıldı. Canlarını hiçe sayarak alevlere müdahale eden AFAD ekipleri, dinlenmek için otel yakınlarında işletilen binada konaklamak istedi. TV100'ün haberine göre; ekiplerden konaklamak için ücret istendiği öne sürüldü.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 238 kişinin konakladığı 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan olayda otelde konaklayan vatandaşlardan bazıları çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indi, bazıları ise camdan atlayarak canını kurtarmaya çalıştı.

AFAD EKİPLERİNDEN ÜCRET TALEP EDİLDİ İDDİASI

Can pazarının yaşandığı yangında ihbarla olay yerine itfaiye ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken AFAD ekipleri de otelde mahsur kalanlar için arama ve kurtarma çalışmaları başlattı. 24 saati aşkın süredir canlarını hiçe sayarak olaya müdahale eden ekipler, dinlenmek için otel tarafında işletilen bir binada konaklamak istedi. TV100'ün haberine göre; AFAD ekiplerinden konaklamaları için ücret talep edildiği öne sürüldü.

"OTELDE KONAKLAMAK İSTEYENLER VAR"

TV100 Muhabiri Fatih Poyraz, resepsiyona halen gelen telefonlar olduğunu, otelde rezervasyon yapıp, burada kalmak isteyen misafirlerin olduğunu aktardı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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