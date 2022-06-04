Söke'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı - Haberler

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Söke'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Söke'de yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. kontrolündeki 09 M 2914 plakalı Karakaya Mahallesi yolcu minibüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada minibüste yolcu konumunda bulunan G.Ü., R.K., ve C.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Yaralanan 3 kişi ile birlikte minibüste bulunan diğer 7 yolcu da tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilköy Mahallesi Aydın 3. Sayfa Haberler

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