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Söke'de Silahlı Eylemde Bulunan 3 Şüpheli Tutuklandı

Söke'de Silahlı Eylemde Bulunan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen operasyonda, ikamet ve araçlarına yönelik silahlı eylemde bulunan 3 şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, silahlı suç örgütlerini hedef alıyordu.

Aydın'ın Söke ilçesinde İl Emniyet Mu"du"rlu"gˆu" KOM S¸ube Mu"du"rlu"gˆu" ekipleri tarafından şahısların ikamet ve araçlarına yönelik silahlı eylemde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü silahlı suc¸ o"rgu"tlerinin des¸ifre edilmesine yo"nelik yu"ru"tu"len c¸alıs¸malar kapsamında bas¸arılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, s¸ahısların ikamet ve arac¸larına yo"nelik silahlı eylemde bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda E.A., A.O". ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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