Maden ocağında tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde bir maden ocağı şantiyesinde çöp atmak için dışarı çıkan kadın, manevra yapan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Söke'nin Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağı şantiyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şantiyede aşçılık ve çaycılık yaptığı öğrenilen 52 yaşındaki Bahar Durmaz, çöp dökmek amacıyla çalışma alanının dışına çıktı. Bu sırada kum taşıyan bir tırın manevra yaptığı esnada sürücünün kör noktasında kalan Durmaz, aracın altında kaldı. Kazayı fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Durmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından tır sürücüsü A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

