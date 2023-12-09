Söke'ye bağlı Savuca Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir ev tamamen kül oldu. Evde yaşayan aileye yardım eli uzatılıyor.

Söke'de bir ev yangında tamamen kül oldu

Söke'ye bağlı Savuca Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir ev tamamen kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Savuca Mahallesi 28. Sokak'ta bulunan evin ikinci katında yangın çıktı. Vedat Ö. ve ailesinin yaşadığı ev tamamen kül oldu. İhbar sonrası olay yerine hemen intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunsa da, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında can kaybı veya yaralanma olmazken, ikinci katın çatısı ile birlikte tamamen yandığı yangında çevre binaların zarar görmemesi için çaba harcandı. Söke İtfaiyesi 5 araçla yangına müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Taner Günhan da yangın sonrasında olay yerinde incelemelerde bulunurken, Söke Belediyesi de yangın felaketi yaşayan aileye yardım elini uzatmak üzere ekiplerini yönlendirdi. - AYDIN