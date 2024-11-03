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Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti

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İstanbul'da sokak röportajı yapan bir muhabir, bir vatandaşın yere çöp attığını görünce gözü döndü. Muhabir, "Al lan oradan çöpü terbiyesiz herif. Benim vatanımı kirletemezsin" sözleriyle tepki gösterirken, bir süre sonra şahısla tekme tokat kavga etti.

İstanbul'da bir sokak röportajında ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlarla röportaj yapan muhabir, bir kişinin yere çöp attığını görünce küplere bindi.

"BENİM VATANIMI KİRLETEMEZSİN"

Bir anda tartışmaya başlayan muhabir şahsa, "Al lan oradan terbiyesiz herif. Nasıl kirletirsin? Benim vatanımı kirletemezsin. Yere çöp atamazsın." diye tepki gösterdi. Şahsın da küfürle karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı.

MUHABİR, TEKME TOKAT KAVGA ETTİ

Yere çöp atan şahsın üzerine yürüyen muhabir, tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.

Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFaruk Tokgöz:

keşke herkes bu muhabir gibi olsa, ülkemiz tertemiz olsa...

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Haber YorumlarıKazım Yüzüak:

Tayip Erdoğan'ın kiyaklari

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

insanlarda temizlik sevgisi üstüne başına evine oluyor sokaklara utanmasalar hacetlerini giderecek hale gelmişler aynı uyarıyı kapımın önüne çöp izmarit atanları gördüğümde yapıyorum adam kafa tutuyor terbiyesizler sana ne yol seninmi diyiyor

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Haber YorumlarıYılmaz ökmen:

Adam çok haklı, h… gibi yere çöp atmak nedir, uyardığın zamanda, belediyenin işi ne diye tepki veriyorlar, lakin muhabir çok tepki vermiş, uyarması gereken kolluk kuvvetleri yani yasa çıkması lazım, hangi birini uyaracaksın ki böyle kavga olur

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Haber YorumlarıUmit ece null:

muhabir boksör çıktı ??

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