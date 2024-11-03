Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
İstanbul'da sokak röportajı yapan bir muhabir, bir vatandaşın yere çöp attığını görünce gözü döndü. Muhabir, "Al lan oradan çöpü terbiyesiz herif. Benim vatanımı kirletemezsin" sözleriyle tepki gösterirken, bir süre sonra şahısla tekme tokat kavga etti.
İstanbul'da bir sokak röportajında ilginç bir olay yaşandı. Vatandaşlarla röportaj yapan muhabir, bir kişinin yere çöp attığını görünce küplere bindi.
"BENİM VATANIMI KİRLETEMEZSİN"
Bir anda tartışmaya başlayan muhabir şahsa, "Al lan oradan terbiyesiz herif. Nasıl kirletirsin? Benim vatanımı kirletemezsin. Yere çöp atamazsın." diye tepki gösterdi. Şahsın da küfürle karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda karıştı.
MUHABİR, TEKME TOKAT KAVGA ETTİ
Yere çöp atan şahsın üzerine yürüyen muhabir, tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı.