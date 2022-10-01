Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer hayatını kaybetti
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İstanbul Sancaktepe'de alışveriş yaptığı marketten çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mhp Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelen olayda bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
TEK EL ATEŞ ETMİŞ
Yaşanan silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kamerası görüntülerinde, Erkan Hançer'in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünde bekleyen bir şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor.
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Merminin yakın mesafeden başına isabet etmesi sonucu durumu ağır olan Hançer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.