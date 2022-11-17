Sokak ortasında önce eşine, sonra kendine sıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi önce boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı tüfekle kendini vurdu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi önce boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurduktan sonra aynı tüfekle kendini vurdu. Her iki yaralı da ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali A. (40), pompalı tüfekle takip ettiği boşanma aşamasındaki eşi Hülya A.'yı vurdu. Göğsüne saçmaların isabet ettiği kadın kanlar içerisinde yere yığılırken Hülya A.'yı vuran Ali A., aynı tüfekle kendini boyun bölgesinden vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır Hülya A. ve Ali A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olayın ardından yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde göğsünden vurulan kadının kanlar içerisinde yerde yattığı ve Ali A.'nın da kadının yanında dizlerinin üzerinde çökmüş vaziyette olduğu görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA