Sokak ortasında dövdüğü kadını saçından sürükleyerek arabaya bindirdi

İstanbul'da yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, yanında bulunan kadına sokak ortasında şiddet uyguladı. Görüntülerde saldırganın kadını saçından sürükleyerek arabaya bindirdiği anlar yer aldı. Olay anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda kadının direnmeye çalıştığı ancak saldırganın zorla araca bindirdiği görüldü.