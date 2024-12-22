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Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

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Aksaray'da sokak ortasında gerçekleşen olayda, bir kadın bilinmeyen bir nedenle tartıştığı bir erkek tarafından birçok yerinden bıçaklandı. Olayın ardından kanlar içinde bir apartmanın önüne kadar giden genç kadın, yardım isterken yere yığıldı. Saldırgan, elindeki bıçağı atarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın peşine düştü. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Aksaray'da sokak ortasında bir şahıs tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

SOKAK ORTASINDA BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta meydana gelen olayda, evine giden A.Ş.Ş. isimli kadın, yolda karşılaştığı G.G. isimli erkekle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şahıs, belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak sokak ortasında kadını birçok yerinden bıçakladı.

Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

YARDIM İSTERKEN YERE YIĞILDI

Kanlar içinde bir apartmanın önüne kadar giden genç kadın, bir araçtakilerden yardım isterken yere yığıldı. Şahıs elindeki bıçağı atarak kaçarken, mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerine gelen polis şüphelinin peşine düşerken, sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Sokak ortasında bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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