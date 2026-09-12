Sokak ortasında bıçak ile saldırmaya çalıştı

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, cebinden çıkardığı bıçakla karşı tarafa saldırmaya çalıştı.

Olay, gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, kavgayı ayırmak için müdahale etti. Bu sırada gruptaki kişilerden biri, cebinden çıkardığı bıçakla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Şüphelinin bıçakla hamle yapmasını çevredekiler araya girerek engelledi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, elinde bıçak bulunan şüpheliyi kontrol altına alarak polis merkezine götürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı