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Sokak Köpekleri Motokuryeyi Kovaladı, Kaza Geçirdi

Sokak Köpekleri Motokuryeyi Kovaladı, Kaza Geçirdi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde sokak köpeklerinin kovaladığı motokurye, kaza yaparak yaralandı. 19 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, sokak köpeklerinin kovaladığı motokurye kaza yaparak yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyas Bey Caddesi'nde giden M.Y. (19) yönetimindeki 22 DK 073 plakalı motosiklet, sokak köpeklerinin kovalaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Motosikletten düşen sürücü, yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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