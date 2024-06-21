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Define avcılarının korkunç sonu! 2 kişi kazdıkları çukurda can verdi

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Bilecik'te izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2'si çukurda zehirlenerek hayatını kaybetti. Ekiplerin özel kıyafet ve ekipmanlarla yaptığı kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenlere ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kesin ölüm nedenleri otopsi ile ortaya çıkacak.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde zehirlenme ihbarına giden AFAD ve sağlık ekipleri, define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2'sini ölü olarak buldu.

KAZI SIRASINDA BAYILDILAR

Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2'si rahatsızlanarak bayıldı. Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan zehirlenme ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Define avcılarının korkunç sonu! 2 kişi kazdıkları çukurda zehirlenerek can verdi

KAZDIKLARI ÇUKURDA CAN VERDİLER

Kazı bölgesine giden AFAD ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu açtıkları çukurda 3 kişiden 36 yaşındaki S.G. ve 38 yaşındaki T.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Define avcılarının korkunç sonu! 2 kişi kazdıkları çukurda zehirlenerek can verdi

KESİN ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından 2 kişinin cesedi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Define avcılarının korkunç sonu! 2 kişi kazdıkları çukurda zehirlenerek can verdi

VALİLİKTEN "İZİNSİZ KAZI" AÇIKLAMASI

Bilecik Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olayın izinsiz kazı sırasında meydana geldiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "Yapılan araştırmada izinsiz kazı yapan 3 şahıstan 2 şahsın kazılan çukur içinde cansız bedenine rastlanmıştır. Olay yerine Jandarma, Sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirilmiştir. AFAD ekipleri tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36) ve T.B. (38) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşılarak Söğüt Devlet Hastanesine gönderilmiştir. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak olan otopsi sonucunda belirlenecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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