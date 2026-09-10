Slovenya’da binlerce kişi, İsrail’in büyükelçilik açmasını protesto etti

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da binlerce kişi, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın ziyaretiyle birlikte ülkede İsrail Büyükelçiliği açılmasını protesto etti.

Slovenya'da binlerce kişi İsrail'in ülkelerinde büyükelçilik açmasını protesto etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Sloven mevkidaşı Tone Kajzer ile başkent Ljubljana'da bir araya gelmesi ve İsrail'in büyükelçiliğini açmasının ardından binlerce kişi "Soykırımcı büyükelçiliğe hayır" sloganıyla sokaklara döküldü.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteride protestocular, hem İsrail'i hem de Slovenya'nın yeni hükümetinin İsrail politikasını sert bir şekilde eleştirdi. Sloven basınındaki haberlere göre protestoya, eski Cumhurbaşkanı Milan Kucan ve eski Adalet Bakanı Andreja Katic gibi siyasetin önde gelen isimleri de katıldı.

Slovenya'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, iki hafta önce hükümete açık çağrı yaparak Slovenya'da İsrail Büyükelçiliği açılmasına karşı çıkmıştı.

Muhalefet, İsrail yanlısı hükümeti ülkeye ihanetle suçladı

Slovenya muhalefeti ise bugün, Başbakan Janez Jansa liderliğindeki yeni hükümeti, Slovenya'nın çıkarları yerine İsrail'in çıkarlarını gözeten bir dış politika izleyerek ülkeye ihanetle suçladı.

Slovenya'daki muhalefet partisi Özgürlük Hareketi, bugün Sol Parti ile birlikte Başbakan Janez Jansa'nın bu şekilde anayasayı çiğnediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasını talep ederek parlamentoya önerge sundu.

Özgürlük Hareketi lideri, eski Başbakan Robert Golob, yaptığı açıklamada, Jansa hükümeti yönetiminde Slovenya'nın egemen bir dış politika yürütmediğini ve yalnızca İsrail'in çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı