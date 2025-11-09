Slovakya'da İki Yolcu Treni Çarpıştı

Slovakya'da başkent Bratislava yakınlarında iki yolcu treni çarpıştı.

Slovakya'da iki yolcu treni çarpıştı. Slovakya basınında yer alan haberlerde, kazanın başkent Bratislava ile kuzeydoğusundaki Pezinok arasındaki banliyö hattında meydana geldiği aktarılarak, kazada yaralananların olduğu ifade edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, kazanın neden henüz bilinmiyor.

Öte yandan, 13 Ekim'de Slovakya'nın doğusundaki Jablonov nad Turnou yakınlarında meydana gelen tren kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 20 kişi yaralanmıştı. - BRATİSLAVA