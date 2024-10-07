Üye Girişi
Haberler

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Karşı Çıktı

Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Karşı Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı olabileceğini belirterek, milletvekillerine bu duruma onay vermemeleri konusunda talimat vereceğini ifade etti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın muhtemel NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada, " Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur. Slovakya Cumhuriyeti'nin Başbakanı olduğum sürece milletvekillerine Ukrayna'nın NATO üyeliğine asla onay vermemelerini telkin edeceğim" dedi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico dün Slovakya ulusal televizyonu STVR'ye verdiği röportajda Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın üyeliğinin kabul edilmesine karşı olduğunu belirten Fico, "NATO kelimesiyle oynanıyor. Bunun sonucunda Ukrayna NATO'nun bir parçası olup bir takım güvenlik garantileri elde edebilir, ancak aynı zamanda Rusya Federasyonu Ukrayna'nın bazı bölgelerinde nüfuz sahibi olabilir" dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya kabulünün tüm üye ülkelerin onayı ile olacağını hatırlatan Robert Fico, " Ukrayna'nın NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç noktası olur. Slovakya Cumhuriyeti'nin Başbakanı olduğum sürece partimin başkanı olarak üzerlerinde siyasi kontrolüm olan milletvekillerine Ukrayna'nın NATO üyeliğine asla onay vermemelerini telkin edeceğim" dedi. Söz konusu tutumunu gerek ABD'den gerekse Ukrayna'dan gizlemediğini belirten Fico, görüşlerini bugün bir araya geleceği Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'e de söyleyeceğini belirtti.

"Trump'ın kazanması Rusya ile savaşın sona ermesi anlamına gelirdi"

Slovakya Başbakanı Robert Fico 5 Kasım'da düzenlenecek ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanacak olmasının da Ukrayna'nın yararına olacağını savundu. Fico, "Çünkü bu büyük ihtimalle Rusya ile savaşın sona ermesi anlamına gelirdi" diyerek, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğine ise tam destek verdiğini söyledi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Robert Fico Güvenlik Slovakya Politika 3-sayfa Ukrayna Dünya Nato

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Discord kapatılacak mı? Discord ne zaman kapatılacak? Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Şen kaç yaşında, nereli? Discord olayı ne? Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Şehitoğlu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nazmiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli? BARAJ DOLULUK ORANI 7 EKİM | İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar? Ankara'da barajlarin doluluk oranı nedir 2024? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Kereste.moe kapatıldı mı? Kereste.moe neden kapatıldı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.