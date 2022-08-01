Scooter kullandığı sırada Dilara'ya çarpıp ölümüne neden olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi istendi

Şişli ilçesi Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, scooter kullanan Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül (23) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk ifadesinde 'skuterı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİT DERECEDE KUSURLU BULUNDULAR

Şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, skuter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edildi. Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise skuter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Hakan Akçelik hakkında Taksirle Ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde tutuklu bulunan şüpheli Akçelik ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.