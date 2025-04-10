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Siverek'te Un Yüklü Tır Devrildi, Vatandaşlar Unları Topladı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde un yüklü bir tırın devrilmesi sonucu yola saçılan unları vatandaşlar topladı. Kazada can kaybı yaşanmazken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı ve inceleme başlatıldı.

Siverek'te un yüklü tır devrildi: Çevreye saçılan unu vatandaşlar topladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde un yüklü bir tırın devrilmesi sonucu çevreye saçılan unları, yoldan geçen sürücüler ile köylüler topladı. Olay, ilginç görüntülere sahne oldu.

Kaza, Siverek-Viranşehir karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DP 6980 plakalı un yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, tırın dorsesinde bulunan tonlarca un çevreye saçıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen vatandaşlar, sürücünün izniyle çevreye yayılan unları toplamaya başladı. Yoldan geçen araç sürücüleri, tarlada çalışan işçiler ve çevredeki köylerde yaşayan vatandaşların imece usulüyle unları toplaması dikkat çekti.

Kazada can kaybı yaşanmazken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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