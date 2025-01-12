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Siverek'te Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 7 kişi yaralandı. Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siverek'te trafik kazası: Aynı aileden 7 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Siverek-Çiftlik Köyü mevkiinde yaşandı. Yakup B yönetimindeki 33 ALC 105 plakalı otomobil, Siverek istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, boş alana takla atarak durabildi.

Kazada, araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Muhammed B (20), Zeynep B (20), Ceylan B (24), Esra B (23), Zeynep B ve Ebrar B yaralandı. Yaralıların hayati tehlike arz etmediği, ancak hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek'te Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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