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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan 20 yaşındaki Y.D. yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdalağa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Y.D. (20) yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler olayın ardından kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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